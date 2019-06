TF1, M6 et France Télévisions soumettent Salto à l'Autorité de la concurrence

Un an après l'annonce, Salto pourrait enfin être validé par le régulateur

Une offre commune pour reconquérir un public déjà acquis à Netflix

Mine de rien, cela fait déjà un an tout pile queetont annoncé la mise en chantier de. La plateforme de vidéos est une réponse à la domination sans partage des acteurs américains, Netflix en tête, sur le marché duOn apprend aujourd'hui que le projet, qui semblait faire du surplace depuis plusieurs mois,l'. Cette dernière a 25 jours ouvrés pour donner son accord à la mise en ligne de, soit d'ici le 19 juillet. Les membres de l'organisme de régulation peuvent également demander un examen plus approfondi, disposant alors de 65 jours ouvrés pour rendre leur verdict.Les dirigeants des chaines de TV derrièreavaient demandé en mars 2019, mais celle-ci avait préféré renvoyer le dossier en France, estimant que l'était plus compétente pour statuer.Confrontés à une baisse continue de leur audience, les dirigeants de ces trois groupes de télévision historiques ont décidé de s'allier de manière exceptionnelle et inédite pour proposer une plateforme de, donnant, ainsi qu'aux flux en direct et à des services deReste à voir si cette offre groupée réussira à convaincre des téléspectateurs, notamment les plus jeunes, délaissant petit à petit les œuvres de fiction françaises pour les contenus proposés par Netflix. En France, le service de streaming américain