Disney+ continue de se dévoiler et de surprendre, avec la 4K et 4 écrans simultanés à bas tarif

De la 4K au plus petit tarif

Un catalogue massif dès son lancement

Source : Engadget

Il y a quelques jours, nous vous informions que la plateforme de streamingserait disponible aux États-Unis dès le 12 novembre, comme attendu, mais aussi au Canada et aux Pays-Bas. Si en France il faudra encore patienter quelques mois, les détails progressifs fournis par Disney nous permettent de se faire une idée du bébé qui devrait concurrencer Netflix. Et Mickey en a encore distillé quelques-uns.Profitant de l'euphorie médiatique créée par, Disney a livré quelques informations croustillantes sur son service qui devraient être agréablement perçues par les amateurs de streaming vidéo et fans de l'univers. Engadget nous révèle dans un premier temps que. Aucun autre service concurrent ne propose des images en très haute définition à un prix aussi attractif.Autre détail majeur : Disney proposera. Il faut débourser 15,99 dollars (et euros) chaque mois avec l'offre Premium pour obtenir un Netflix accessible sur quatre écrans distincts et disponible en ultra HD (équivalent de la 4K).En bon roi du marketing, Disney a ainsi parfaitement pris Netflix à contre-pied, en proposant des tarifs plus bas que son concurrent désigné, qui a lancé cette année une vague mondiale de hausse de prix Disney a par ailleurs indiqué sur son service de SVoD compterait. Outre le catalogue Pixar, on y retrouvera la série inédite et attendue The Mandalorian , mais aussi les succès Captain Marvel ou encore les éternelles aventures de la famille Simpson