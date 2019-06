Netflix augmente ses tarifs en France dès aujourd'hui

L'addition se corse pour les abonnés « Premium »

Source : Le Figaro

Deux des trois forfaits mensuels proposés parsont concernés par cette augmentation. Le seul à faire de la résistance est. Ce dernier ne donne accès qu'à un écran et prive tout de même le spectateur de la HD. Autant dire tout de suite qu'il ne permet pas une expérience optimale pour visionner les nombreux programmes de la plateforme.Pour, comprenant la HD et deux écrans en simultané,. Enfin,, qui comprend la 4K et quatre écrans en simultané,. C'est donc le «» qui connaît la plus forte hausse sur le territoire françaisL'augmentation devrait être. Plus d'une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient sont aussi concernés. La raison évoquée est bien évidemment quecompte investir toujours plus dans ses programmes originaux. Nous verrons si cette promesse est suivie de faits.