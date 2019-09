Apple TV+ : la SVoD d’Apple se laissera observer le 1er novembre pour 4,99€ par mois

© Apple

Le premier trailer de See en guise d'apéritif

Seule une poignée de séries seront disponibles sur Apple TV+ à la sortie © Apple

Un an d'abonnement offert pour tout achat d'un appareil Apple

Une conférence décidément très riche en annonces, parmi lesquelles nous avons retenu la date et le prix de lancement d'. Que tout le monde se rassure : le service sera bien disponible en France, et sera lancé le 1er novembre pour 4,99€ par mois (après 7 jours d'essai gratuit).Sur scène, Tim Cook n'a pas manqué de clarifier le fonctionnement de sa plate-forme. Mais avant toute chose, il s'est réjoui à l'idée de nous livrer un premier (et plutôt enthousiasmant, confessons-le) trailer pour, la série dystopique où Jason Momoa tient le premier rôle.Ceci étant fait, Tim Cook est revenu plus longuement sur Apple TV+. Pour rappel, cette plate-forme qui se voudra, à terme, concurrente de Netflix et consorts, offrira du contenu vidéo exclusif à ses abonnés.. Ou d'aucuns diraient « sélectif ».Lors du lancement du service le 1er novembre prochain, ce ne sont qu'une petite dizaine de titres qui seront disponibles sur la plate-forme. Tim Cool a néanmoins assuré queafin de ne pas faire fuir les fidèles.Mais là où Apple a effectivement créé la surprise, c'est en annonçant que l'abonnement à Apple TV+. Moins de 5€ par mois pour une plate-forme permettant de regarder des créations originales et de; alors même que Netflix ne fait qu'augmenter le prix de son abonnement (actuellement 11,99€ pour 2 écrans en Full HD). Apple a définitivement une carte à jouer ici, et semble s'opposer frontalement à un certain Disney, qui lancera lui aussi sa propre plate-forme à un tarif beaucoup plus attractif que Netflix.Et comme pour enfoncer le clou,. Un véritable As sorti de la manche, qui reste néanmoins encore entouré de mystère. Sur son site officiel, Apple n'indique pas encore quels appareils précisément seront éligibles à l'offre. S'agit-il uniquement des iPhone 11 nouvellement dévoilés ? Ou n'importe quel appareil portant une pomme sur le dos pourra prétendre à l'offre ?Nous en saurons plus — autant l'espérer — à mesure que la date fatidique du 1er novembre s'approchera.