Apple a atteint un nouveau record en Bourse vendredi

D'un extrême à l'autre en quelques mois

Source : Boursorama

Un an après être à la fois passée sous la barre des 1 000 milliards de dollars en Bourse et avoir atteint des sommets dans la foulée, Apple a réussi un nouvel exploit en atteignant un nouveau record, vendredi 11 octobre en fin de séance. À la clôture, le cours de la société à la pomme était de 1 067,48 milliards de dollars, en hausse de 2,66 %, avec une action valant un peu plus de 236 dollars.La question nous brûle les lèvres. Pourquoi une cote si importante ? Apple profite notamment de l'embellie passagère du marché qui entrevoit une accalmie des relations sino-américaines, grâce à l'avancée des négociations entre Donald Trump et Xi Jinping.Autre fait important : Apple a accepté de désactiver une application qui était sévèrement contestée en Chine puisqu'elle offrait aux manifestants de Hong Kong un outil leur permettant de se jouer de la police.Apple sourit donc alors que les perspectives étaient, il y a quelques semaines encore, peu réjouissantes. Car dans l'empire du Milieu, le marché des smartphones est au ralenti, les ventes de l'iPhone régressent, et surtout, le cours du géant était au plus bas en début d'année (142 dollars le 3 janvier 2019).