Apple est passé sous la barre des 1000 milliards de dollars en Bourse

Moins de communication autour des chiffres à l'avenir

Source : Apple

Même si la marque à la pomme est depuis remontée à 1 003 milliards de dollars en Bourse à l'ouverture des marchés, son action avait chuté de 7,7% en passant à 205,16 dollars juste après la fermeture des marchés. La capitalisation totale pointant ainsi à 990 milliards de dollars et "plongeant" donc sous le seuil des 1000 milliards qui avait été atteint en août dernier Alors pourquoi ce faible recul a-t-il touché Apple ces dernières heures ? Deux raisons sont exposées. Malgré le fait que les résultats financiers aient dépassé les projections des investisseurs, les ventes de l'iPhone, produit star de la marque, et de l'iPad ont été en dessous des attentes lors du 4ème trimestre 2018.Aussi, comme le rapporte iPhoneAddict , Apple ne devrait plus communiquer autour les chiffres de ventes des deux articles cités plus haut ainsi que des Mac. De quoi laisser craindre aux investisseurs un ralentissement non-assumé par la multinationale. Cependant, la marque n'a pas encore de quoi s'inquiéter puisque sa capitalisation boursière a dépassé une nouvelle fois les 1000 milliards seulement 30 minutes après la fin de la conférence financière...