Un mail de Tim Cook fuite, justifiant la suppression de l'app HKmap.live

Agressions supposées contre des policiers et des citoyens

Des arguments qui ne tiennent pas, selon les développeurs

Cette semaine, Apple a suscité la polémique avec sa décision de retirer de l'App Store une application notamment utilisée par les manifestants à Hong Kong. HKmap.live permettait en effet de localiser les forces de police, grâce à des informations fournies par la communauté. La décision de la société a été vivement critiquée, ce qui a poussé Tim Cook à s'exprimer devant ses employés.Dans un mail adressé à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et que le site The Verge a pu se procurer, le P.-D.G. explique que cette décision était la meilleure pour «». Et que c'est «» que le dirigeant a souhaité se justifier en interne.D'après Cook, HKmap.live ne constituait pas une menace par essence, les informations qui y étaient partagées étant qualifiées de «». Cependant, il rappelle que «». En l'occurrence, «» serait le recours à l'application à des fins de violences.Le dirigeant affirme ainsi qu'Apple a été informée, par les services de police de Hong Kong spécialisés en cybersécurité et par des utilisateurs locaux, que certains utilisaient l'outil de façon malveillante. Ils auraient profité de la localisation des forces de l'ordre pour «» ou pour «».Par conséquent, HKmap.live contrevenait à la fois aux lois hongkongaises et au règlement de l'App Store, d'où son retrait.Cependant, Tim Cook ne fournit aucun exemple précis d'utilisation abusive de l'application. Les raisons invoquées par le patron d'Apple ont d'ailleurs fait bondir les développeurs de l'outil, qui ont rejeté en bloc les arguments cités dans le mail. Sur Twitter, ils ont affirmé qu'il n'existait strictement aucune preuve d'un recours à HKmap.live à des fins criminelles, que les informations publiées venaient uniquement des utilisateurs et de sources publiques et qu'elles faisaient, de surcroît, l'objet d'une modération.Enfin, ils indiquent l'application était majoritairement réputée pour «». En conséquence, les créateurs de l'outil déclarent être maintenant convaincus que son retrait se résume à «».