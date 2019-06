Telegram aurait subi une attaque massive de la Chine durant les manifestations à Hong Kong

Les Hongkongais utilisent Telegram pour se coordonner et être les yeux du monde

Entre 200 et 400 Gb/s de requêtes inutiles

Source : Bloomberg

vit l'une des périodes les plus difficiles de son histoire et connaît ses pires violences depuis 1997 avec, rien que mercredi, pas moins de 79 personnes blessées et plusieurs arrestations. Pour partager leur contestation et exhiber la réponse policière, les habitants de la Perle de l'Orient ont largement utilisé la messagerie cryptée. Ce qui n'a visiblement pas été du goût de la Chine qui, selon les équipes de l'application, aurait lancé une cyberattaque à son encontre.Les Hongkongais s'opposent à, ce qui reviendrait àqui bénéficie toujours de l'héritage laissé par le colonisateur britannique. Pour échapper à la surveillance en ligne et organiser sans couac leurs actions contre ce projet de loi grandement remis en cause, les Hongkongais ont utilisé les services de Telegram L'application a annoncé, mercredi soir, avoirpar déni de service (DDoS) , une technique qui consiste à inonder un serveur de requêtes de façon à le submerger, le faisant ainsi tomber, ce qui a eu pour conséquence dedont les premières victimes ont été les utilisateurs.Pour Telegram, il n'y a aucun doute, c'est bien, atteignant entre 200 et 400 Gb/s de requêtes inutiles. «», rapporte le cofondateur de l'application russe, Pavel Dourov.Dimanche, Hong Kong manifestera une fois de plus, en espérant battre un record d'habitants mobilisés. Mercredi, les forces de l'ordre se sont servis de balles en caoutchouc et de sacs remplis de billes en plomb (une première !) pour disperser les manifestations, qui s'étaient rendus coupables de crier leur colère, bouteilles, barres de fer et briques à la main.