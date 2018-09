Censure : la Chine a fait fermer 4000 sites Web en trois mois

Faire tomber les activités illégales

La liberté d'informer en danger

Lafait tout son possible pour garder un contrôle total sur Internet. Et pour répondre à cette exigence, l'Empire du Milieu a lancé cet été une croisade exceptionnelle contre des sites promouvant notamment la pornographie, les jeux d'argent et le prosélytisme religieux. Les sites quiont également été visés, selon Reuters Se dresse derrière ce rempart protectionniste une politique visant à éradiquer les activités jugées illégales par le gouvernement de Xi Jinping.Débutée en mai dernier, la campagne de fermeture de sites illégaux a relevé pas moins de 120 violations distinctes et a sommé 230 entreprises à «». D'après l'Office National de la Lutte contre la Pornographie et les Publications Illégales,à la fin du mois d'août 2018.Mais la semaine dernière, un coup de filet de grande ampleur a permis au gouvernement de mettre un terme aux activités d'un site de streaming pornographique cambodgien, où plus de 3,5 millions d'utilisateurs étaient enregistrés.Si la campagne d'assainissement du Web chinois visait en priorité les sites affichant clairement leur dissidence avec les lois du pays, on est assez dubitatifs sur les cibles «» qui sont également tombées lors de cette chasse aux sorcières.Rappelons que selon Reporters Sans Frontières