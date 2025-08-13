Un éclair impressionnant a frappé la localité de Mount Pleasant, en Caroline du Sud lundi. La police locale a partagé les images saisissantes captées par la caméra embarquée d'un véhicule de patrouille.
Lundi 11 août, les habitants de Mount Pleasant ont assisté à une démonstration spectaculaire des forces de la nature, presque digne d'un film dont Hollywood a le secret. Un éclair a frappé directement l'intersection entre la Highway 17 et Shelmore Boulevard, un moment capturé par le plus grand des hasards par la caméra de bord d'un véhicule de police. L'appareil, monté sur le tableau de bord des patrouilles pour filmer en continu, a immortalisé l'impact survenu vers 11 heures du matin, sous un ciel apocalyptique.
Une ville paralysée par un coup de foudre matinal
La vidéo, partagée le lendemain sur X (ex-Twitter) par le département de police local, révèle la violence brute de l'impact. La foudre a entraîné l'explosion d'un transformateur électrique et arraché les câbles, en les projetant en travers de l'artère principale. Des pans entiers de la ville se sont retrouvés sans courant.
Plus d'une douzaine de policiers et d'agents de circulation ont pris position, puisque les feux de circulation ne fonctionnaient plus. Ce sont très exactement sept carrefours qui ont nécessité une gestion manuelle pendant environ trois heures. Un ballet minutieux de gestes et de sifflets pour maintenir la fluidité du trafic dans cette zone habituellement régulée automatiquement.
Le bilan aurait pu être dramatique, au vu du nombre de véhicules présents sur la route, mais miraculeusement, personne n'a été touché. Dominion Energy, le fournisseur électrique local, a déployé ses équipes en urgence pour sécuriser les câbles dangereux et restaurer le courant. La police a salué cette mobilisation express qui a permis d'éviter une situation encore plus chaotique dans la ville côtière.