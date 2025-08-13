Lundi 11 août, les habitants de Mount Pleasant ont assisté à une démonstration spectaculaire des forces de la nature, presque digne d'un film dont Hollywood a le secret. Un éclair a frappé directement l'intersection entre la Highway 17 et Shelmore Boulevard, un moment capturé par le plus grand des hasards par la caméra de bord d'un véhicule de police. L'appareil, monté sur le tableau de bord des patrouilles pour filmer en continu, a immortalisé l'impact survenu vers 11 heures du matin, sous un ciel apocalyptique.