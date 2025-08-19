Les orages sont fréquents dans votre région ? Voici quelques conseils pour protéger les appareils électriques de votre maison.
- En cas d'orage, débranchez les appareils sensibles comme box internet et télévisions pour éviter les surtensions.
- Équipez-vous de dispositifs comme parasurtenseurs et onduleurs pour protéger vos appareils des variations de tension.
- Installez un paratonnerre et des parafoudres pour sécuriser votre maison et ses équipements des impacts directs.
Les orages frappent régulièrement notre pays mais ils sont particulièrement fréquents durant l'été. Si certaines régions, comme la Normandie ou la Bretagne, sont relativement épargnées, d'autres, comme la région PACA, le sont beaucoup moins. Lorsqu'un orage survient, il peut entraîner des surtensions importantes et endommager gravement vos appareils électriques. Voici comment les protéger.
1. Débranchez vos appareils
En cas d'orage, il faut éviter d'utiliser les appareils électriques et ne pas hésiter à débrancher les plus sensibles : box internet, télévisions, ordinateurs, consoles, appareils domotiques, appareils électroménagers équipés de cartes électroniques, etc. Pensez également à débrancher votre câble antenne TV et n'utilisez pas vos téléphones filaires, car il y a un fort risque d'électrocution.
2. Protégez votre box internet
Votre box internet est particulièrement sensible aux variations de tension. Pour éviter les dégâts en votre absence, n'hésitez pas à vous équiper d'une prise ou d'une multiprise parafoudre qui fera office de bouclier et canalisera les éventuelles surtensions.
3. Protégez votre maison de l'intérieur…
De nombreux équipements peuvent vous permettre de protéger vos appareils de l'orage. Vous pouvez, par exemple :
- Faire installer un parasurtenseur pour absorber les surcharges électriques ;
- Mettre en place des onduleurs, pour éviter les coupures de courant trop brutales et assurer le relai de batterie ;
- Faire installer des disjoncteurs à réenclenchement automatique sur votre tableau électrique.
4. … Et de l'extérieur
Si les orages sont fréquents dans votre région, il ne faut pas hésiter à faire installer un paratonnerre sur le toit de votre maison. Cet équipement a pour mission d'acheminer directement la foudre vers la terre sans mettre en danger votre habitation. Vous pouvez également compléter cette installation en ajoutant un parafoudre sur votre compteur électrique, qui déviera les surcharges et protégera tous vos appareils.
5. Restez vigilants
Afin de savoir quand protéger vos appareils et ne pas les utiliser, installez sur votre smartphone une application météo, telle que Météo France, Windy ou AccuWeather. Configurez notamment des alertes pour être averti de tous les épisodes orageux dans votre région. Mieux vaut prévenir que guérir.