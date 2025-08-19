Si les orages sont fréquents dans votre région, il ne faut pas hésiter à faire installer un paratonnerre sur le toit de votre maison. Cet équipement a pour mission d'acheminer directement la foudre vers la terre sans mettre en danger votre habitation. Vous pouvez également compléter cette installation en ajoutant un parafoudre sur votre compteur électrique, qui déviera les surcharges et protégera tous vos appareils.