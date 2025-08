Photographiez vos objets les plus précieux et mettez les en lieu sûr (un coffre, par exemple). Si vous avez retiré des espèces, ne les laissez pas traîner dans votre habitation et emportez vos documents les plus importants, comme votre carte d'identité ou votre permis. N'hésitez pas à faire des copies pour plus de prudence et veillez aussi à ce que vos autres documents soient rangés loin des regards indiscrets.