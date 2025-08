De nos jours, n'importe qui peut scruter en quelques clics la façade d'une maison grâce aux nombreux outils de cartographie en ligne existants. Conscients des risques que cela peut engendrer, de plus en plus de propriétaires envisagent de flouter leur domicile afin de passer inaperçu, et, ainsi, potentiellement réduire les risques d'intrusion. Une pratique de plus en plus courante dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, mais dont l'efficacité reste en réalité difficilement quantifiable.

Alors, faut-il flouter son domicile pour dissuader les intrusions ? Pour certains services de police américains, cette mesure peut avoir un intérêt, à condition qu’elle s’inscrive dans une démarche plus large. Brian Pritchard, du service de communication de la police de Seattle, rappelle que la sécurité résidentielle repose sur une combinaison de dispositifs visibles et dissuasifs : « Installer des caméras de surveillance, des systèmes d’alarme avec une signalisation visible, améliorer l’éclairage et participer à un programme de surveillance de quartier ».

Concernant Google Maps, il nuance toutefois ses propos en affirmant que si « cela peut aider à protéger votre vie privée, c’est peu susceptible de dissuader une activité criminelle ». En d’autres termes, si le floutage peut renforcer la confidentialité, il ne constitue pas, d'après lui du moins, un frein suffisant pour les cambrioleurs.