Utilisateurs de Google Maps, respirez : les contrôles de lecture musicale sont de retour sur l'application de navigation. Après une disparition soudaine et inexpliquée plus tôt cette semaine, ces commandes essentielles à la conduite en sécurité ont finalement retrouvé leur place dans l'interface. La firme de Mountain View avait rapidement reconnu l'existence d'un dysfonctionnement et promis un correctif, désormais déployé sur certains appareils.