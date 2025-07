Dans le cas d'une suppression pure et simple, celle-ci pourrait être liée à l'abandon du mode Conduite de Google Assistant. On sait, en effet depuis un petit temps déjà que le service doit bientôt céder la place à l'intelligence artificielle Gemini. Cette modification augurerait donc peut-être des changements plus profonds concernant l'accès aux commandes multimédia dans Google Maps.