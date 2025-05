Plusieurs limitations sont d'ores et déjà prévues : seuls les utilisateurs disposant d'un véhicule compatible et d'un téléphone récent fonctionnant sous Android 16 pourront accéder à ces fonctionnalités. De plus, pour des raisons de sécurité évidentes, il faudra être à l'arrêt pour en profiter. Google a également précisé aux développeurs que les apps devraient être adaptatives pour que leur déploiement soit facilité.