En plus du support des jeux, cette version bêta 14.1 introduit une autre évolution majeure : la prise en charge des applications en plein écran sur Android Auto. Jusqu’à présent, les applications étaient limitées à des fenêtres plus petites, restreignant l’interaction et l’immersion. Avec cette mise à jour, les utilisateurs profiteront d’un affichage optimisé, offrant une meilleure lisibilité et une navigation plus intuitive. C'est d'autant plus utile pour l'affichage des jeux vidéo.

Bien que cette mise à jour soit encore en phase bêta et réservée à un nombre limité d’utilisateurs, elle marque une avancée significative pour Android Auto. Google n’a pas encore annoncé de date officielle pour son déploiement en version stable, mais les utilisateurs peuvent s’attendre à voir ces nouveautés arriver dans les prochains mois.