Newcotcot

Votre image d’illustration montre une antenne qui ne semble plus trop aux normes DVB-T2, les vieux râteaux doivent être changés ainsi que le préamplificateur qui doit être de type RED et filtré correctement, ce qui est le travail d’un Antenniste ! Oui il y a de rares perturbations atmosphériques cependant l’antenne doit être aux normes si vous voulez que ça fonctionne correctement et en permanence. La TNT restera libre, gratuite, fiable et sans abonnement c’est la raison pour laquelle il faut entretenir les installations existantes.