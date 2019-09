Surprise ! Apple lance un iPad de 10,2 pouces pour renouveler son entrée de gamme

© Apple

L'iPad se remet au goût du jour

Le design de l'iPad 7 reste inchangé malgré une diagonale d'écran plus généreuse. © Apple

L'iPad devient compatible avec le Smart Connector et l'Apple Pencil. © Apple

Des performances a priori inchangées

Beaucoup subodoraient que cette édition de la keynote Apple dédiée aux nouveaux iPhone pourrait bien faire l'objet d'un «» inattendu. L'iPad de septième génération aura finalement fait figure d'amuse-bouche, et marque moins une révolution qu'une timide remise à niveau.Difficile de ne pas avoir l'impression qu'Apple a délaissé sa tablette d'entrée de gamme au profit de l'iPad Pro. Il suffit de voir les largesses auxquelles celle-ci a droit pour s'en convaincre : écran borderless, Face ID, écran 120 Hz, USB-C et j'en passe ... La firme semble néanmoins s'être rendu compte de ses travers, etApple a néanmoins déçu en n'inaugurant pas un nouveau design pour sa tablette d'entrée de gamme. On retrouve une fois de plus le même châssis que depuis l'iPad Air, sorti en 2013. La diagonale en revanche, progresse légèrement et passe de 9,7 pouces à 10,2 pouces.Une poussée de croissance qui ne devrait pas changer grand-chose, mais qui s'accompagne néanmoins de quelques petits ajouts bienvenus. L'écran, toujours lui, est notamment annoncé comme offrant un angle de vision plus étendu. Comme la dernière itération de l'iPad Air (première génération) mais ne dispose pas d'une fréquence d'affichage de 120 Hz contrairement à l'iPad Pro.L'iPad de septième génération se dote pour la première fois d'un Smart Connector afin de permettre la connexion d'un Smart Keyboard. Au final, l'iPad se fait plus polyvalent que jamais ; même si Apple n'a pas daigné donner un coup de polish aux performances de son ardoise.C'est un comble pour un appareil de nouvelle génération : l'iPad 7 (appelons-le comme ça) embarque l'exacte même puce que son prédécesseur. La nouvelle tablette d'Apple continuera ainsi à tourner sous, qui commence sérieusement à accuser ses trois ans.N'en déplaise, la tablette profitera à plein d'iPadOS ; la nouvelle version du système d'exploitation tirant clairement vers le haut les capacités de l'ardoise d'Apple Enfin, ce n'est pas sans fierté qu'Apple a annoncé que son iPad 7 est le premier à être totalement conçu à partir d'aluminium recyclé.