Apple remet au goût du jour l'iPad Air et l'iPad mini

Un iPad Air revu et corrigé

iPad mini : l'iPad Air en version de poche

Source : Apple

L'revient donc avec un écran de 10,5 pouces TrueTone et compatible avec l'Apple Pencil de première génération pour les dessinateurs. Il est équipé d'une puce A12 Bionic, la même que sur les iPhone les plus récents, et pourra être lié à un étui-clavier Smart Keyboard disponible dans la foulée.Il est presque aussi fin que l'(6,1mm) grâce à son écran laminé mais devra se contenter un capteurpour l'identification et d'un port Ligthning (contre de l'USB-C pour la version Pro). Il est disponible en 64 Go et 256 Go. Les tarifs commencent à 569€ pour la version 64 Go jusqu'à 879€ pour le modèle 4G 256 Go.L'nouvelle génération est quant à lui une version compacte de cet iPad Air 2019, avec un écran de 7,9 pouces. Il hérite du support duet des mêmes composants internes que son grand frère. Comptez 459€ pour la version 64 Go, 629€ pour 256 Go de stockage, et 100 supplémentaires pour les versions cellulaires.