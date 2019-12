Huawei : le PDG Inde annonce vouloir ses apps alternatives à celles de Google d'ici... la fin d'année

© Pierre Crochart pour Clubic

Huawei veut une solution de remplacement, certes, mais une solution ambitieuse

Source : GSMArena

Promis juré, Huawei a un plan B pour palier aux sanctions américaines l'empêchant de pré-installer les applications de Google (Gmail, Google Drive, Maps, YouTube...) sur ses smartphones et ceux de sa filiale Honor. Selon Charles Peng, le CEO de Huawei et Honor Inde, des substituts aux "applications clés" seront disponibles d'ici la fin décembre.", a assuré Charles Peng auprès. "", a-t-il ajouté.En Inde, Huawei cherche à s'attirer les faveurs des développeurs des 150 plus grosses applications locales. Pour favoriser l'adoption de son écosystème encore naissant (HMS, Huawei Mobile Services) par ces développeurs, le groupe a débloqué des fonds, en l'occurrence 1 milliard de dollars consacré à les aider dans cette entreprise.