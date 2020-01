Selon les USA, utiliser des équipements Huawei pour la 5G britannique relèverait de la "folie"

© Allmy / Shutterstock.com

L'opération américaine « Huawexit » continue

Une décision britannique imminente

Lire aussi :

Huawei dément avoir reçu des aides financières de la part du gouvernement chinois



Source : The Guardian

Nouvelle année, même combat . En 2020, les États-Unis n'ont pas l'intention de relâcher la pression autour de Huawei et de ses équipements 5G. Une équipe de Donald Trump a même fait le déplacement jusqu'en Grande-Bretagne pour tenter de convaincre le pays d'exclure la firme de Shenzhen de son territoire.Ce lundi, une délégation américaine spéciale a atterri sur le sol britannique. Dirigée par le conseiller adjoint à la sécurité nationale du Président Donald Trump, Matt Pottinger, celle-ci a dévoilé un dossier sulfureux contenant potentiellement de nouvelles preuves sur les risques causés par les équipements 5G de Huawei sur la sécurité nationale britannique.Pour les Américains, autoriser la société chinoise à équiper les réseaux britanniques 5G ne serait «». Rien que ça. Autant dire que le lobbying américain anti-Huawei est loin de s'essouffler.Les États-Unis ne reviennent pas à la charge par hasard au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait effectivement prendre sa décision - d'autoriser les opérateurs à utiliser des équipements 5G estampillés Huawei ou non - sous peu.Jusqu'à maintenant, la tendance était à l'optimisme du côté de l'équipementier, la sécurité britannique indiquant de son côté que le risque de sécurité pouvait être contenu si Huawei a accès aux parties «» du réseau 5G britannique.Huawei, pour sa part, continue de nier avoir été poussée par le gouvernement chinois à introduire des portes dérobées secrètes dans les technologies qui propulsent ses équipements. La firme a fait plusieurs pas en avant à destination des pays réfractaires, comme une volonté de transparence et de partage de certaines technologies, «» que celles de ses concurrents Nokia et Ericsson, selon des spécialistes britanniques.