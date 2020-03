Xiaomi est devenu le troisième plus gros fabricant de smartphones du marché, devant Huawei

Le Xiaomi Mi 10 Pro. © Xiaomi

De quoi se réjouir pour Xiaomi, qui accuse malgré tout d'une chute vertigineuse de ses ventes par rapport à l'an dernier. Reste qu'il a un avantage certain sur son concurrent : ses smartphones se vendent encore très bien hors de l'Asie.Si la tendance générale est à la baisse des ventes, c'est bien Huawei qui accuse le coup le plus violent.D'après Strategy Analytics, Huawei a expédié 70 % de smartphones en moins en février 2020 (5,5 milions) par rapport au mois dernier (12,2 millions). Une dégringolade qui permet donc à Xiaomi (6 millions) de grimper sur un podium dominé ce mois-ci par Samsung (18,2 millions) et Apple (10,2 millions).Dans tous les cas, le cabinet d'analyse estime que le volume de smartphones expédiés a chuté de 39 % par rapport à la même période en 2019. Une situation alarmante pour les constructeurs, surtout en cette période où de nouveaux modèles sont présentés au public. Huawei doit d'ailleurs monter sur scène cet après-midi afin de nous faire la démonstration du Huawei P40 Pro