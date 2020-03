La pandémie provoque une brutale chute des ventes de smartphone

© Dora Vision / Fotolia

Lire aussi :

Realme va lancer Narzo, sa gamme concurente aux performants et lowcost Poco et Redmi



« La plus grande chute de l'histoire du marché des smartphones »

Lire aussi :

Google annule sa conférence I/O, même en ligne



La chaîne de production lourdement handicapée

Via : Les Échos

D'après les données les plus récentes de Strategy Analytics, les ventes de smartphones ont décru de 38 % en février 2020 par rapport à la même période l'an passé. Et le moins de mars ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices.Le cabinet d'analyse ne prend pas de gants, et qualifie ce recul d'historique. Jamais, depuis que le premier iPhone est sorti en 2007, l'industrie du smartphone n'avait subi de telle chute.En cause ? La pandémie de Coronavirus, bien sûr, qui handicape non seulement les usines chinoises qui produisent la plupart des terminaux du marché, mais qui fait aussi s'effondrer la demande. À l'heure où, chaque jour, davantage de personnes sont confinées chez elles pour lutter contre la propagation du virus, les esprits ne sont pas vraiment à la consommation.Apple, notamment, est pris en étau. S'il a déjà annoncé à ses actionnaires que le premier trimestre 2020 serait décevant , le géant de Cupertino a déjà rouvert une grande partie de ses boutiques en Chine. Le hic, c'est que ses magasins ferment les uns après les autres dans le reste du monde, et notamment en Californie — l'État américain ayant adopté les mesures de confinement les plus strictes jusqu'à présent.Pour l'heure, nul ne sait si Apple sera en mesure de sortir, comme elle l'avait vraisemblablement prévu, son iPhone 9/SE 2 à la fin du mois de mars. Comme l'annonçait plus tôt dans le mois Foxconn, le principal fournisseur de la Pomme, ses usines ne tournent qu'à 50 % de leur capacité.Des difficultés à maintenir la chaîne de production, qui n'a néanmoins pas empêché Apple d'officialiser la sortie de son nouvel iPad Pro la semaine dernière. Mais rappelons que les échelles ne sont pas les mêmes : l'iPad Pro est un produit de niche, qui ne nécessite clairement pas autant d'efforts logistiques que les quelque 40 millions d'iPhone qui se vendent chaque année dans le monde.Du reste, si Strategy Analytics n'entrevoit aucune embellie à venir à court terme, le cabinet avertit que «», «».