Realme va lancer Narzo, sa gamme concurente aux performants et lowcost Poco et Redmi

Aucune information concrète pour le moment

Narzo, c'est son nom, se poserait selon 91 Mobiles comme le concurrent tout trouvé des Poco de chez Xiaomi. Encore que son positionnement clairement tourné vers les millenials (ou « Gen-Z » comme l'écrit Realme) en fait aussi un sérieux concurrent à Honor Outre cette vidéo et la promesse de voir apparaître le Realme Narzo prochainement, on ne connait encore rien du ou des smartphones qui composeront cette gamme.Il faut dire que la période n'est pas forcément propice aux annonces en grande pompe, et la démarche de Realme ici consiste probablement à prendre le pouls du marché pour adapter son calendrier en fonction de la réponse des intéressés.Toujours est-il que Narzo semble en priorité destiné au marché indien . Un marché sur lequel le nouveau venu Realme s'est déjà arrogé la quatrième place des plus gros vendeurs, juste derrière Vivo, mais déjà devant OPPO