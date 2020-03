Oppo liste un poids erroné pour son Find X2 et propose des remboursements

© Oppo

Un écart de moins de 7 %

Source : GSM Arena

L'écart est léger, mais Oppo a accepté malgré tout de rembourser tout acheteur du Find X2 qui en ferait la demande.L'appareil pourra disposer de deux types de protections, en verre (Gorilla Glass 6) ou en céramique. Il a ainsi été listé avec un poids de 187 grammes dans le premier cas, et de 196 grammes dans le second.En réalité, ces poids seraient respectivement de 192 et de 209 grammes. L'écart est minime : respectivement 5 et 13 grammes, soit, dans le cas de la version céramique, moins de 7 % du poids de l'appareil. Néanmoins, pour les acheteurs qui s'estimeraient lésés et qui auraient choisi l'appareil en raison de son poids, Shen Yiren a annoncé que la marque les rembourserait intégralement. Une prise de responsabilités qui est toujours appréciable.