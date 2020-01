On en sait plus sur le Oppo Find X2, son écran 120 Hz et ses modules photo

Un écran digne des meilleurs ?

Oppo travaille avec Sony

Source : GSMArena

En 2018, Oppo lançait son Find X , un smartphone symbolisant les ambitions du constructeur chinois sur le segment haut de gamme ainsi que sur le marché européen. Son successeur, le Find X2, est en préparation. Et on connaît déjà plusieurs éléments de sa fiche technique.Ces informations proviennent d'une série de fuites sur le réseau social chinois Weibo. D'après ces rapports, le mobile sera équipé d'un écran AMOLED incurvé de 6,5 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz . La dalle supporte également une fréquence d'échantillonnage tactile de 240 Hz ainsi qu'une définition QHD+ de 3 160 x 1 440 pixels. Avec de telles caractéristiques, Oppo semble vouloir véritablement s'attaquer à Samsung et Huawei sur le marché du premium.Pas d'indication sur la capacité de la batterie pour le moment, mais le Find X2 devrait être compatible avec la recharge ultra rapide SuperVOOC 50 W. Pas de surprise, on la retrouve déjà sur le Realme X2 Pro par exemple, qui passe de 0 à 100 % de charge en environ 35 minutes.Pour proposer une autonomie convenable malgré l'énergie requise par l'écran 120 Hz, Oppo aurait choisi d'associer le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm à un co-processeur M1, qui devrait permettre de maîtriser la consommation du smartphone.L'autre volet de ce leak concerne la photographie. L'appareil embarquerait un capteur IMX68 (48MP, 1/1.3) conçu par Sony en partenariat avec Oppo. Ce module bénéficierait d'un nouvel autofocus omnidirectionnel. La marque nous en dira probablement plus à ce sujet une fois le Find X2 officialisé. Le lancement est attendu pour le premier semestre 2020.Au moins deux autres capteurs photo seront présents sur le mobile : l'ultra grand-angle IMX708 ainsi qu'un téléobjectif de 13 MP avec zoom optique x5. La caméra frontale serait un IMX616 de 32 MP. Il n'est pas encore clair si celle-ci sera intégrée dans une encocheou un poinçon, ou si Oppo va, comme sur le Find X, opter pour un mécanisme permettant de dissimuler le capteur dans la tranche supérieure.