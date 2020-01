L’Oppo Find X2 aura lui aussi un écran 120 Hz, une partie de ses specs a fuité

© Oppo

Un écran plus versatile que celui du Galaxy S20 ?

Une fiche technique encore parcellaire

Considering the obstacles of making a smartphone mass production ready, it's unlikely we will see an under-screen camera in #OPPOFindX2, as many have asked. — Brian Shen (@BrianShenYiRen) 7 janvier 2020

Xiaomi dépose les brevets de deux écrans recto verso avec bordure arrondie



Via : GSM Arena

Dans l'attente, on peut néanmoins compter sur de nombreux indiscrets qui, comme aujourd'hui, publient sur Weibo leurs trouvailles. Dernière en date : l'Oppo Find X2 sera pourvu d'une dalle OLED QHD+ cadencée à 120 Hz.Si l' Oppo Find X avait créé un précédent sur le marché du smartphone en devenant parmi les premiers à faire disparaître totalement l'appareil photo de la face avant (et en le reléguant dans un mécanisme à glissière), on ignore encore quelle sera la particularité de son successeur. Si l'on peut se réjouir de l'arrivée d'une dalle 120 Hz sur le téléphone, on peut difficilement considérer que c'est une grande nouveauté. L' Asus ROG Phone 2 , le Razer Phone 2 ou bien entendu le Galaxy S20 à venir profiteront également de cette fréquence d'affichage.En revanche, et si les rumeurs partagées aujourd'hui s'avèrent, l'Oppo Find X2 offrira des paramètres d'affichage plus granulaires que le Galaxy S20 de Samsung. La semaine dernière, nous apprenions en effet que ce dernier ne laisserait pas la possibilité d'afficher une définition QHD+ et de profiter de la fréquence d'affichage de 120 Hz. Il faudra choisir. Sur le Find X2, il se murmure que l'utilisateur·rice aura tout le loisir de passer d'une définition FHD+ à QHD+, de 60 à 120 Hz sans aucune limitation.Bien entendu, il va sans dire qu'une définition QHD+ rafraîchie à 120 Hz devrait représenter un véritable gouffre d'énergie. Gageons qu'Oppo aura pris soin d'intégrer un interrupteur dans le panneau de raccourcis pour passer rapidement d'une fréquence de 60 à un rafraîchissement plus élevé afin de ralentir la décharge.Concernant la fiche technique du Oppo Find X2, nous devrons nous contenter des miettes laissées ci et là par les observateurs indiscrets et les annonces officielles. Si nous savons désormais de source sûre que le smartphone ne profitera pas d'un appareil photo avant camouflé sous l'écran, «» — des mots du vice-président de la marque — sont à attendre.Tout juste croyons-nous savoir que le Find X2 profitera d'un écran OLED à la diagonale presque modeste pour 2020 (6,5 pouces), pouvant afficher une définition maximale de 3 168 x 1 440 pixels. On peut également lancer sans trop se mouiller qu'Oppo fera le choix d'inclure un Snapdragon 865 dans son flagship.Enfin, des bruits de couloir circulent sur la présence d'un capteur photo pourvu d'un autofocus omnidirectionnel conçu par Sony. Côté batterie, si l'on ne se risquera pas à spéculer sur la capacité de l'accumulateur, il se dit que celui-ci sera rechargeable à 50 W. De quoi concurrencer Xiaomi, dont on prédit que le Mi 10 Pro profitera d' une charge 66 W