Course aux mégapixels : le Xiaomi Mi 10 aura un module photo 108 MP qui dit mieux ?

Le Xiaomi Mi Note 10. © Pierre Crochart pour Clubic

Xiaomi se frotte à Samsung

Le prétendu Xiaomi Mi 10. © Techdroider

Via : GSM Arena

Selon toute vraisemblance, le Xiaomi Mi 10 reprendra à son compte le capteur 108 mégapixels qui équipe déjà le Mi Note 10 , mais lui adjoindra un SoC Snapdragon 865 pour des performances bien supérieures.Comme sur le Mi Note 10, le capteur photo principal de 108 mégapixels du Mi 10 devrait porter la marque de Samsung. Mais s'agira-t-il du même qui trouvera sa place au dos du Galaxy S20 Ultra , ou ne partageront-ils que leur résolution ? On demande à voir.Dans tous les cas, le Xiaomi Mi 10 sera pourvu de quatre capteurs distincts au dos, et d'un cinquième sur la face avant, intégré dans un poinçon. Comme sur le Mi 9 , le dos de l'appareil reste assez dépouillé et le capteur d'empreintes devrait logiquement être intégré sous l'écran OLED à l'avant.Selon la rumeur, un certain Xiaomi Mi 10 Pro serait aussi capable de recharger sa batterie de 4 800 mAh à 66 W. On pourrait donc compter sur un plein d'autonomie en 35 minutes seulement. Espérons seulement qu'une telle puissance ne vienne pas épuiser prématurément la longévité de l'accumulateur.