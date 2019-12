L’existence du Mi 10 Pro confirmée par le président de Xiaomi lui-même

Le Xiaomi Mi Note 10 © Xiaomi

Présentation imminente pour le Mi 10 ?

Le Redmi K30, Mi Mix 4 et Pocophone F2 au programme du 10 décembre

Alors qu'un événement est prévu en Chine le 10 décembre prochain, le cofondateur et président de Xiaomi vient juste de confirmer l'existence du Mi 10 Pro.Lancé fin février dernier, le Xiaomi Mi 9 a connu de multiples vies au cours de l'année. Déclinépar le constructeur, il semble pourtant que son édition originale ait été retirée de la vente sur le site officiel chinois de Xiaomi. De quoi s'attendre à un lancement prochain pour le Mi 10 et Mi 10 Pro ?Ce dont on est sûrs, c'est que le Mi 10 existe bel et bien. En répondant à un fan sur Weibo, le président de Xiaomi, Lin Bin, l'a confirmé à demi-mot.À en croire le calendrier de sorties habituel de l'entreprise, Xiaomi devrait dévoiler et commercialiser le successeur du Mi 9 en février prochain. Pour l'heure, nous ignorons encore tout des caractéristiques de ce Mi 10, si ce n'est son nom.Mais alors à quoi est destiné l'événement du 10 décembre prochain ? Selon toute vraisemblance, la star du show devrait être le Redmi K30 5G . Xiaomi pourrait aussi en profiter pour dévoiler le Redmi K30 Pro, bien qu'une sortie en cette fin d'année paraisse improbable. Selon plusieurs rumeurs, la firme tablerait davantage pour un lancement au Q1 2020 pour ce modèle.Ce n'est pas tout. D'après unpublié sur Weibo, le constructeur révèle aussi que les Xiaomi Mi Mix 4 et Pocophone F2 sont à l'ordre du jour. Deux smartphones très attendus et desquels on ne sait pour le moment pas grand-chose, sinon que l'un représentera le ultra haut de gamme de la marque, quand l'autre devrait se démarquer par un tarif très accessible sans pour autant rogner sur la fiche technique.