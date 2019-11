Xiaomi présentera le Redmi K30 le 10 décembre

© Xiaomi

Rendez-vous le 10 décembre pour découvrir le Redmi K30. © Xiaomi

Écran 120 Hz, 5G et recharge ultra rapide

Le Redmi K30 (à gauche) à côté du Huawei V30. © PriceBaba

Un Redmi K30 Pro qui se fait désirer

Via : PriceBaba

Ce sera donc le 10 décembre que le constructeur chinois présentera — en Chine — le nouveau fleuron de sa filiale Redmi. Le Redmi K20 / K20 Pro étant arrivé sous nos latitudes sous le patronyme Xiaomi Mi 9T Pro , on ne se fait pas trop de soucis concernant une sortie dans l'Hexagone.Attendu au tournant, le K30 ? Et pas qu'un peu ! On se souvient combien son prédécesseur avait été chaudement accueilli il y a quelques mois grâce à une fiche technique solide et un tarif très attractif.Pour aller encore plus loin, Redmi signe aujourd'hui un smartphone possédant une dalle 6,66 pouces à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au ratio 20:9. Des informations rapportées par PriceBaba, qui croit également savoir que le smartphone reprendra à son compte le Snapdragon 730G, déjà présent dans le K20.Côté batterie, le K30 devrait embarquer un accu de 4 500 mAh rechargeable à 27 W. De nouvelles informations donc, qui tendent à confirmer que seul le modèle 5G bénéficiera de la charge à 66 W Enfin pour ce qui est de la photo, les rumeurs peinent à s'accorder. À l'avant, on devrait retrouver un capteur de profondeur de 2 MP ainsi qu'un module standard de 20 MP. Au dos, un généreux capteur 64 MP s'accompagnera d'un ultra grand-angle de 13 MP, d'un téléobjectif de 8 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 MP. D'autres infos pointent davantage en faveur d'un duo 32 MP + ToF à l'avant, et 60 MP au lieu de 64 MP à l'arrière.Toujours selon PriceBaba, le Redmi K30 dans sa version 4G est attendu autour de 20 300 roupies (environ 260 €). Des rumeurs avancent que sa déclinaison 5G (équipée du Snapdragon 735 5G) s'avancera quant à elle autour de 25 400 roupies (322 €).Le Redmi K30 Pro, quant à lui, parvient fort bien à rester sous les radars. Tout juste pense-t-on qu'il devrait être équipé du chipset 5G MediaTek Dimensity 1000 récemment dévoilé. On attend aussi de lui des performances largement supérieures à son petit frère, ce qui justifierait son étiquette tarifaire d'ores et déjà attendue autour de 30 500 roupies (390 €).