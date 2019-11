Honor : les View30 et View30 Pro équipés du Kirin 990 5G sont officiels

© Honor

Deux smartphones sensiblement identiques

L'hypothèse européenne est improbable

Via : Android Police

C'est donc lors d'un événement pékinois que la filiale de Huawei a levé le voile, hier, sur les View30 et View 30 Pro : deux flagships qui mettent les pieds dans le plat de la 5G.Honor n'a semble-t-il pas fait beaucoup d'efforts pour distinguer son View30 du modèle Pro qui l'accompagne. Les deux smartphones sont dotés d'un écran LCD de 6,57 pouces affichant du FHD+ profitant d'une découpe où sont logés deux capteurs photo.Sous le capot, on retrouvera également un Kirin 990 doté d'une puce 5G sur les deux modèles. Le View30 sera configurable en 6+128 Go ou 8+128 Go, quand le modèle Pro pourra grimper jusqu'à 256 Go de stockage. Du côté de la batterie, le View30 affiche même un accu de capacité supérieure : 4200 mAh contre 4100 mAh pour le View30 Pro. Dans les deux cas, celle-ci sera rechargeable à 40 W, mais le modèle le plus onéreux sera aussi capable de se recharger sans-fil à 27 W et d'opérer une recharge bilatérale à 7,5 W.Les différences ne sont pas plus nombreuses du côté de la photo. Affichant un trio d'appareils sur sa face dorsale, le View30 profite d'un module principal 40 MP ouvrant à ƒ/1,8, d'un ultra grand-angle 8 MP (ƒ/2,4) et d'un téléobjectif 8 MP (ƒ/2,4 OIS). La version pro muscle légèrement le jeu avec un objectif standard stabilisé et ouvrant à ƒ/1,6, un ultra grand-angle passant à 12 MP et un téléobjectif pourvu d'autofocus.Contrairement aux Honor 20 et 20 Pro qui ont pu passer de justesse entre les mailles du filet et profiter des applications et services Google, ce n'est pas le cas des View30 et View30 Pro.Directement impacté par les sanctions américaines pesant sur Huawei, Honor doit se mettre au pas et se voit refuser la certification lui permettant d'installer applications et services Google à ses smartphones. À l'instar du Huawei Mate 30 Pro , les smartphones View30 bénéficieront d'Android 10, mais devront composer avec les seuls services et applications Huawei.Pour toutes ces raisons, qui font notamment que les Huawei Mate 30 ne sont pas disponibles en France, il semble hautement improbable que les Honor View30 voient un jour la lumière de l'Hexagone, ou même de l'Europe tout simplement. Mais pour ceux que cela ne rebute pas, les View30 et View30 Pro s'affichent respectivement à 3 299 yuans (430€) et 3 999 yuans (517€).