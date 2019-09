Le Honor Band 5 intègre une fonctionnalité pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang

2

Une nouvelle donnée pour surveiller sa santé

Faire glisser le curseur sur la page de surveillance de l'oxygène sanguin du bracelet et cliquer pour commencer la surveillance.

Maintenir le bracelet serré et l'écran vers le haut pendant le processus de mesure.

Sur la page d'accueil de l'application santé Huawei, aller sur la carte de saturation en oxygène du sang, et cliquer pour afficher les résultats de la surveillance de la SpO 2 .

Un bracelet connecté au bon rapport qualité-prix

Source : communiqué de presse

Honor annonce l'arrivée d'une mise à jour sur son Band 5. À partir du 30 septembre 2019, les possesseurs de ce modèle de bracelet connecté vont pouvoir profiter d'une nouvelle option «», fait savoir la marque.À l'aide de leur Honor Band 5, les utilisateurs vont ainsi être capables de suivre le niveau de saturation en oxygène de leur sang, un indicateur de santé et de forme physique. Celui-ci permet de mesurer l'apport d'oxygène aux cellules et aux tissus. «», indique la marque.Voici la marche à suivre pour recourir à cette nouvelle fonctionnalité :Concurrent direct du Xiaomi Mi Band 4 , le Honor Band 5 est un bracelet connecté à bas prix (il est vendu au tarif de 29,99 euros mais il est possible de le trouver moins cher) qui constitue un bon produit pour débuter sans se ruiner. Il offre une surveillance en continu de la fréquence cardiaque, de nombreux modes sports et activités ainsi qu'un suivi du sommeil.Son écran tactile couleur AMOLED 24mm définition 240 x 120 pixels (282 ppp) est plus confortable à l'utilisation que celui de ses prédécesseurs. Son autonomie d'environ 14 jours n'est pas un record pour ce genre d'appareil mais permet d'éviter de le recharger trop souvent.