Xiaomi à pied d’œuvre sur un smartphone rechargeable à 66W

© Xiaomi

Pourrait-il s'agir du Redmi K30 5G ?

Source : XDA Developers

XDA Developers a repéré une certification émise par le régulateur chinois concernant un smartphone doté d'un adaptateur secteur proposant 6A/11V ; soit 66W.Toujours d'après cette certification, il apparaît que le smartphone en question bénéficie du support des bandes 5G. À leur connaissance, seul le Redmi K30 correspond à cette description dans les sorties à venir du constructeur.Ce qui n'est pour l'heure que des spéculations pourrait devenir très concret d'ici quelques semaines. Xiaomi a en effet déjà annoncé qu'il monterait sur scène début décembre afin de présenter le Redmi K30 — lequel arrivera probablement sous nos latitudes sous un autre nom. Pour rappel, le Redmi K20 Pro était arrivé chez nous sous sous l'égide de Xiaomi, qui l'avait renommé en Mi 9T Pro Enfin, si l'on peut se réjouir des efforts de la part des constructeurs à rendre l'étape de la recharge la moins pénible possible, on espère de leur part que tous les tests de sécurité et de longévité nécessaires ont été menés à bien avant de proposer de tels produits dans le commerce.