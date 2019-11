Le Redmi K30 passera aussi a la sauce 120 Hz

Le Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Le 120 Hz en passe de devenir la norme

Les paramètres du téléphone indiquent clairement un choix possible entre 60 et 120 Hz. © PriceBaba

Changement de philosophie pour le tout écran

Lire aussi :

Victime de fuites en pagaille, le Galaxy S11 commence à livrer ses secrets



Côté performances, rien ne bouge

Lire aussi :

Les plans du OnePlus 8 Pro ont fuité... et ressemblent fort aux rendus déjà connus



Source : PriceBaba

PriceBaba a déniché de croustillantes informations sur le Redmi K30 qui — si tout se passe bien — devrait également arriver chez nous sous une forme ou une autre.2020 sera-t-elle l'année de la mise au rebut des écrans 60 Hz ? Tout porte à le croire. De Samsung Apple , en passant par le présent Redmi K30 : tout le monde passe à une fréquence de rafraîchissement plus élevée.Notez qu'il s'agit, d'après les images récupérées par PriceBaba, du Redmi K30. Un Redmi K30 Pro est bel et bien dans les tuyaux, mais ne devrait pas pointer le bout de son nez avant début 2020. On constate alors que le 120 Hz ne sera pas un traitement de faveur réservé au modèle plus onéreux, mais bien quelque chose d'accessible sur un smartphone qui — on le suppose — sera proposé aux alentours de 350 €.Outre cette réjouissante nouvelle (quoi que la batterie devrait en prendre un sacré coup), on remarque sur ces images que l'écran du Redmi K30 n'est pas dépourvu de distraction visuelle. Notre œil est en effet directement attiré vers cette « capsule » comprenant ce qui ressemble à deux appareils photo à l'avant du smartphone, et intégrée dans le coin supérieur droit de l'écran — d'une diagonale de 6,66 pouces, en passant.Une philosophie qui n'est pas sans rappeler celle de Samsung, qui avait également opté pour cette solution sur son Galaxy S10+ . Xiaomi aura-t-il finalement jugé qu'un mécanisme de pop-up n'était pas suffisamment durable pour être reconduit sur d'autres modèles ? D'autres ont visiblement un raisonnement similaire Décevant mais pas surprenant en l'absence de grandes nouveautés du côté de chez Qualcomm sur ce segment : les Redmi K30 devraient reprendre à leur compte un Snapdragon 730 ou 730G.Le smartphone devrait être proposé dans un modèle de base 64 Go, mais on ignore encore de combien de RAM le Redmi K30 disposera. Pour rappel, le K20/Mi 9T était proposé dans une unique configuration avec 6 Go de RAM. Peut-être Xiaomi compensera l'absence de réel nouveau SoC pour augmenter un peu la mémoire vive, ou au moins proposer davantage de configurations.Du côté de l'endurance, si l'on ignore encore de quelle capacité sera la batterie, on sait d'ores et déjà que le Redmi K30 pourra être rechargé à 30 W, contre 18 W sur le modèle actuel.Xiaomi a d'ores et déjà confirmé que le Redmi K30 sera disponible en Chine le mois prochain.