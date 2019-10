Les iPhone de 2020 pourraient intégrer un écran 120 Hz

© Pierre Crochart pour Clubic

ProMotion arrive sur iPhone

Faut-il s'attendre à un support de l'Apple Pencil sur iPhone ?

Source : DigiTimes

En réalité, DigiTimes parie sur l'arrivée de la technologie ProMotion sur l'écran de l'iPhone en 2020. Une technologie un peu particulière, que l'on retrouve sur les iPad Pro et qui opte pour une philosophie favorisant l'économie d'énergie.À l'origine conçue pour améliorer la réactivité de l'Apple Pencil sur l'iPad Pro, la technologie ProMotion pourrait permettre à tout un chacun de profiter d'une fluidité accrue sur l'écran de son iPhone. Pourtant, et on l'a vu récemment sur les smartphones OnePlus ou Google optant pour un taux de 90 Hz, une hausse dun'est pas sans conséquence pour l'autonomie.Mais c'est là que ProMotion se montre ingénieux. En lieu et place d'augmenter le rafraîchissement de l'intégralité de la dalle, Promotion concentre ses efforts sur une seule partie de l'écran. Concrètement, la surface touchée de la pointe de l'Apple Pencil (sur iPad Pro donc) bascule automatiquement à 120 Hz, quand tous les autres éléments statiques de l'interface (dock, barre d'état, etc) restent cantonnés à 60, voire 24 Hz.Conséquence : l'utilisateur bénéficie de cette délicate impression de fluidité accrue, sans que cela ne s'en ressente sur l'endurance générale de l'appareil. Il faut dire qu'avec les jolis progrès qu'a faits Apple sur l'autonomie de l'iPhone 11 , il serait dommage de les gâcher avec une nouvelle fonctionnalité.L'arrivée de ProMotion sur iPhone est intrigante à plus d'un titre. On peut y voir un témoignage de suivisme tardif de la part d'Apple, qui se contenterait d'appliquer bêtement ce que la concurrence a déployé dans son arsenal en 2019. Mais ce serait passer outre les nombreuses rumeurs qui prédisaient l'arrivée du support de l'Apple Pencil sur les iPhone 11 Pro cette année.Et si, à l'instar de la recharge inversée , l'arrivée du stylet d'Apple avait été retardée d'un an pour accorder à l'entreprise le temps de peaufiner son produit ?La question se pose, mais en soulève encore une autre plus inquiétante : quel Pencil serait compatible avec l'iPhone ? Souvenez-vous, l'Apple Pencil de première génération n'est pas compatible avec l'iPad Pro de 2018 . On peut dès lors s'imaginer qu'Apple privilégierait la prise en charge de la dernière mouture de son stylet intelligent. À moins, bien sûr, que la firme de Cupertino ait dans l'idée de développer un tout nouveau Pencil qui pourrait, pourquoi pas, se loger dans le châssis de l'iPhone, façon Galaxy Note ?