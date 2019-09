Chargeur 18 W et fausses pistes en pagaille : les dernières prédictions de Kuo sur l'iPhone 11

© MacRumors

Abandon de la charge inversée et du support de l'Apple Pencil

Quelques nouveautés pour la recharge

Via : MacRumors

C'est donc la dernière ligne droite pour les observateurs pour tenter de prédire le tiercé dans l'ordre., le plus fameux d'entre eux, nous livre sa liste actualisée de prévisions au sujet de l'. Attention : il va y avoir des déçus.À mesure que les rumeurs se déroulaient au sujet des nouveaux iPhone ces derniers mois, il est devenu clair que 2019 serait une année de transition pour. Design pratiquement identique, SoC toujours gravé en 7 nm, encoche toujours présente... Pourtant, quelques petites nouveautés logicielles étaient en mesure de séduire les plus adeptes de la pomme. Parmi celles-ci :Eh bien malheureusement pour les enthousiastes :. Ni sur le modèle classique, ni sur le modèle Pro.Autre déception potentielle à prévoir :. Souvenez-vous, il se dit depuis plusieurs mois déjà que les nouveaux smartphones à la pomme seront en mesure de recharger d'autres appareils (et notamment les AirPods) en les posant simplement dessus. Or d'après Kuo «». Faut-il y voir un revers de ce qui a poussé la firme à annuler la commercialisation de sa station de charge AirPower ? Toujours est-il que l'annulation tardive de la fonctionnalité a étépar Mark Gurman, spécialiste d'Apple pour Bloomberg.Ming-Chi Kuo se fait malgré tout le relais de quelques nouvelles plus réjouissantes. D'après l'analyste,. Aucune incidence sur la recharge rapide donc (qui reste dans le standard de l'USB Power Delivery à 18 W), mais un signe qu'Apple se séparerait enfin de son anachronique adaptateur 5 W.Du moins... sur les iPhone les plus onéreux. À en croire notre Madame Irma de la tech, l'iPhone 11 classique (le successeur de l' iPhone XR donc) continuerait de s'enticher d'un adaptateur 5 W Lightning/USB-A.Enfin, les trois nouveaux iPhone profiteraient d'une nouvelle puce radio augmentant sensiblement l'efficacité de la navigation en intérieur, ainsi que la précision de la localisation d'objets ; notamment via l'application « Localiser »., qui s'accompagnent de la part de Kuo d'une estimation des chiffres de vente en berne pour Apple . L'expert parie sur une baisse de 5 à 10 % des ventes sur cette génération d'iPhone, pour. En cause ? Un «». Ça promet.