iPhone 11 : la keynote Apple à suivre en direct sur YouTube !

Apple (enfin) sur YouTube !

Les iPhone 11 déjà dévoilés ?

Source : The Verge

Cet événement aura notamment pour objet la présentation des nouveaux iPhone 11 , et sa diffusion en direct sur Youtube, ce mardi 10 septembre, est une grande première pour la firme à la Pomme.Vous le savez sans doute,, visant essentiellement à. Une keynote qui sera diffusée, comme toujours, sur le site officiel de la marque...L'an dernier, Apple avait déjà diffusé sa keynote sur Twitter, mais en 2019, la firme américaine vise encore plus haut, avec une diffusion ensur la célèbre plateforme. Pour le géant américain, c'est évidemment l'occasion de toucher. Rappelons qu'Apple a récemment glissé en quatrième position sur le marché des smartphones, derrière Samsung, Huawei et Oppo...Une récente fuite a toutefois déjà permis de découvrir de nombreuses informations concernant ces nouveaux iPhone . On devrait ainsi prochainement pouvoir mettre la main sur un(qui succède à l'iPhone XR), un, mais aussi unRappelons que laaura lieu ce... Vous voilà prévenus. Outre sa nouvelle gamme d'iPhone, on espère évidemment qu'Apple proposera quelques surprises à ces (nombreux) fans.