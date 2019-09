iPhone 11 : à quoi faut-il s'attendre lors de la conférence Apple ?

© Apple

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : Apple passe enfin la troisième en photo

Sauvée de justesse par un iPhone XR qui a sur-performé n'en a pas moins perdu d'importantes parts de marché cette année. La faute à des iPhone XS et XS Max trop chers et insuffisamment séduisants ?Plus encore à cause d'une concurrence chinoise aux dents longues , s'accordent à dire les experts.Le rendez-vous fixé demain par Apple n'est donc pas anodin. L'entreprise de Tim Cook va devoir aligner les arguments chocs pour séduire une clientèle de plus en plus tentée de rejoindre les rangs d'Android, dont les smartphones ont fait des progrès impressionnants, notamment en photographie.On le sait :. Exception faite de leurs modules photo arrière qui, cette fois, seraient jusqu'à trois.Alors que les constructeurs Android n'hésitent pas à aligner jusqu'à cinq capteurs à l'arrière de leurs smartphones, Apple a pris son temps. Ainsi,. Un capteur grand-angle donc, qui s'accompagnerait toujours d'un module standard et d'un télé-objectif au zoom 2x.Mais cette addition ne serait réservée qu'aux modèles les plus onéreux de la marque. Ici, l'iPhone 11 Pro remplace l'iPhone XS de cette année, et l'iPhone 11 Pro Max le XS Max. Ceux-ci conserveront d'ailleurs leur écran OLED de respectivement 5,8 et 6,5 pouces ; ainsi que leurMais cette année, c'est le successeur de l'iPhone XR qui prend du galon. Hissé, en termes de nomenclature, au rang de mètre-étalon, l'iPhone 11 n'embarquerait pour sa part que deux modules photo arrière. Un standard, et un télé-objectif. À moins qu'Apple opte pour un grand-angle ? On peut encore être surpris sur ce point.Où qu'aille votre préférence,. Toujours gravé en 7 nm par TSMC , le SoC nouvelle génération ne devrait pas beaucoup s'affiner par rapport à l'édition précédente. Un premier benchmark établi à partir de l'iPhone 11 « classique » donne d'ailleurs à voir des performances en légère hausse par rapport à son prédécesseur.Respectivement (et prétendument) pourvus de 4 et 6 Go de RAM, les iPhone 11 et 11 Pro pourraient en revanche. D'après la fiche technique préliminaire que Apple Hub est parvenu à se procurer, les nouveaux smartphone d'Apple embarqueraient des accumulateursUne batterie de 3 110 mAh remplacerait notamment celle de 2 942 mAh sur l'iPhone 11 par rapport au XR. Mais ce sont bien les iPhone haut de gamme qui connaîtraient la plus grande augmentation de leur autonomie grâce à des accumulateurs respectifs de 3 190 mAh et 3 500 mAh comparés à ceux de 2 658 mAh et 3 174 mAh sur la génération actuelle.Demain, les surprises pourraient être nombreuses lors de la keynote. En réalité, plusieurs rumeurs pourraient prendre forme demain lors d'un « one more thing ».Parmi les plus insistants bruits de couloir,qui viendrait remplacer l'actuel modèle de 15,4 pouces.Autre possibilité : la levée de rideau sur un iPad Pro muni de trois appareils photo afin de pousser davantage les applications en réalité augmentée.. En effet, nul n'ignore que la firme compte bien déployer au cours du dernier trimestre Apple TV+, son propre service de SVoD . Le lancement d'un nouveau boîtier parait donc idoine, d'autant que l'Apple TV n'a pas été renouvelée depuis 2017. Si la résolution prise en charge de devrait pas augmenter, l'Apple TV pourrait profiter de composants plus récents afin d'offrir de meilleures performances en jeu. Après tout, n'oublions pas qu' Apple lancera aussi prochainement Arcade , son service d'abonnement vidéoludique.Enfin, et c'est un secret de polichinelle plus qu'autre chose,qui, cette année, pourrait se parer de céramique et de titane Un programme tout ce qu'il y a de plus chargé donc, pour une conférence que l'on suivra en direct sur YouTube et sur