Des Apple Watch en titane et en céramique repérées dans le code de WatchOS 6

And here's the full pairing animation for the new Titanium Apple Watch. ⌚️ pic.twitter.com/UxP9TN7Wue — Filipe Espósito (@filipekids) August 17, 2019

Des matériaux nobles pour l'Apple Watch

Le site brésilien iHelp BR est parvenu à dénicher les animations d'appairage de deux nouvelles, conçues en titane et en céramique.Dans les entrailles de watchOS 6 , actuellement en bêta, lesont trouvé des références claires à des Apple Watch « TITANIUM » et « CERAMIC », aussi bien en 40 mm qu'en 44 mm.Faut-il comprendre qu'Apple lancerait bientôt une Apple Watch 5 ? Ce n'est pas un secret, vu l'insolent succès des wearables Apple . Il y a ainsi fort à parier que le prochain modèle se déclinerait dans deux nouvelles éditions ; en titane et en céramique donc.De la céramique qu'Apple a déjà utilisée, rappelle Watchgeneration.fr. La firme avait en effet doté son Apple Watch Edition de série 2 et 3 d'un boîtier en céramique blanche du plus bel effet. Un choix esthétique qui se paie, et au prix fort. À sa sortie, la montre s'affichait autour de 1 500 €.