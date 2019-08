Les wearables Apple ont la cote et dépasseront les iPad en termes de revenus en 2020

© Eleven X / Unsplash.com

Des revenus en hausse de 1,2 milliard sur les montres et écouteurs

Montée en flèche des ventes de wearables entre 2018 et 2019 chez Apple. © Above Avalon

Un marché bientôt plus rémunérateur que les tablettes

La répartition des ventes de produits Apple donne à voir la nette progression des wearables au fil des ans. © Above Avalon

Simple : après les services ( Apple Music Apple News aux USA et les abonnements iCloud ), lesne représentent rien de moins que la meilleure progression d'en termes de revenus.Les wearables, qui se caractérisent chez Apple par les Apple Watch et les écouteurs sans-fil ont le vent en poupe.La firme de Cupertino peut ainsi s'enorgueillir desur ce segment au Q3 2019 par rapport à la même période l'an dernier. On l'a dit :, avec une hausse de 1,5 milliard de dollars.Des deux produits, ce sont les AirPods qui jouissent du plus gros plébiscite. Désormais rechargeables sans-fil, les écouteurs true wireless de la Pommepar rapport au Q3 2018.Un rythme de croissance effréné, quiÀ ce rythme, écrit Above Avalon, «».Une adoption massive des produits connectés Apple, qui profitent dede la marque. Grâce à un parc d'iPhone particulièrement dense (environ 925 millions de smartphones), la vente d'appareils vus comme complémentaires explose.Apple s'approche tranquillement des 50 millions d'exemplaires de Apple Watch et d'AirPods vendus, alors même que ces derniers ne sont sur le marché que depuis 2016.