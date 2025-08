La plupart des produits Sengled Wi-Fi n’ont désormais plus aucune compatibilité Alexa. D’autres appareils fonctionnent encore grâce à leur prise en charge de protocoles locaux. La différence, c'est la technologie employée, Zigbee, Bluetooth Mesh, Matter, ou encore Thread.

Pour les ampoules Zigbee, le scénario change du tout au tout. On débranche puis on rebranche l’ampoule cinq fois, elle se réinitialise, puis l’utilisateur demande à Alexa de découvrir de nouveaux appareils. Un Echo doté d’un hub Zigbee, comme les Echo 4 ou Echo Show 10, reprend la main et la commande vocale fonctionne à nouveau, sans aucune dépendance au cloud de Sengled.

Même logique avec Matter, ce standard arrivé récemment sur le marché et déjà pris en charge par plusieurs spécialistes du secteur, dont Philips. L’utilisateur scanne directement le QR code de son équipement dans l’application Alexa. Cette fonction apporte la compatibilité avec plusieurs écosystèmes, d’Apple à Google en passant par SmartThings. La technologie Bluetooth Mesh va plus loin et peut permettre une configuration locale sur certains hubs indépendants.

Les adeptes de plateformes domotiques alternatives, comme Home Assistant ou Homey, peuvent aussi intégrer les ampoules via Zigbee ou Matter. Cette configuration demande quelques manipulations, mais elle garantit le maintien des fonctions essentielles, y compris les commandes vocales. Le serveur local prend le relai et limite le risque de coupure en cas de panne d’un prestataire extérieur.

Le marché des objets connectés connaît régulièrement des cas de ruptures brutales des services cloud. Staples Connect, Insignia ou encore Iris de Lowes ont déjà fermé leurs portes après l’arrêt de leurs serveurs. D’après The Verge, cette fragilité vient du coût et de la maintenance des plateformes cloud, qui restent viables tant que le modèle économique suit. Et ça, Matter semble l'avoir compris en misant largement sur son protocole qui assure une durée de vie plus longue des appareils et une gestion multiplateforme. Car l'objectif reste le même pour la plupart des services domotiques : c'est à l'utilisateur d'avoir le dernier mot.