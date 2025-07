Les assistants vocaux proposent des dizaines de commandes, mais seulement deux sont vraiment utilisées par les possesseurs d'enceintes connectées : le minuteur pour la cuisson des pâtes, et l'allumage ou l'extinction des ampoules connectées. Alors, quand l'une de ces deux commandes commencent à ne plus apporter de réponse, cela fait mauvais genre, et c'est exactement ce qui arrive à Google Assistant. Depuis plusieurs jours, l'assistant vocal du moteur de recherche ne semble plus capable de piloter les ampoules des utilisateurs.