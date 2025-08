La gamme Find My Skechers s’adresse aux enfants de 2 à 8 ans. Plusieurs modèles et coloris sont disponibles. Chaque chaussure intègre un compartiment discret sous la semelle intérieure. Ce petit logement en plastique est conçu pour accueillir un AirTag, dont on attend la nouvelle version. Un couvercle vissé sécurise le dispositif. L’enfant ne peut pas accéder au traceur.

À l’extérieur, la chaussure ressemble à un modèle classique. Aucun marquage ni signe visible ne trahit la présence du traceur. Cette discrétion évite toute gêne ou curiosité. Elle protège aussi le traceur contre tout risque de retrait accidentel.

Pour localiser l’enfant, les parents utilisent l’application Localiser d’Apple. Elle communique avec l’AirTag via Bluetooth. La semelle ne bloque pas la transmission du signal. Cette intégration évite les problèmes rencontrés avec d’autres accessoires AirTag, comme les porte-clés ou bracelets, qui tombent facilement ou sont retirés.