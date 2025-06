La nouvelle la plus concrète provient directement du code source d'iOS 18.6. Des références explicites à la compatibilité avec un AirTag de seconde génération y ont été identifiées, ce qui constitue la preuve la plus tangible à ce jour de l'existence du produit. Cette découverte confirme que l'appareil est non seulement en développement avancé, mais qu'Apple prépare déjà activement son écosystème logiciel pour l'accueillir.

Initialement, plusieurs sources, dont l'analyste réputé Mark Gurman, évoquaient une fenêtre de lancement autour de mai ou juin 2025. Cependant, des informations plus récentes, corroborées par plusieurs médias, indiquent qu'Apple viserait désormais une sortie à l'automne, probablement en septembre. Ce calendrier coïnciderait avec l'événement de présentation des nouveaux iPhone, une stratégie souvent employée par la marque pour créer des synergies entre ses produits.

Cette préparation logicielle en amont est une étape standard dans le cycle de développement d'Apple. L'intégration dans le code d'iOS signifie que les tests avec les partenaires de fabrication en Asie, évoqués plus tôt, sont probablement à un stade avancé. Ainsi, la date de sortie du prochain AirTag se précise et semble désormais alignée sur le principal rendez-vous annuel de la firme.