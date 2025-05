Cette orientation marquerait un changement important pour la gamme Pro, historiquement axée sur la qualité sonore et la réduction active du bruit. Apple miserait désormais sur l’intégration de capteurs avancés pour faire évoluer les usages. Les AirPods Pro 3 bénéficieraient tout de même d'une réduction de bruit améliorée, avec l'intégration d'un nouveau processeur.

Un retard de plusieurs mois est-il si préjudiciable pour Apple ? Pas vraiment. En 2024, la marque a lancé ses AirPods 4, qui intègrent une capacité de réduction de bruit active. Ces modèles semblent particulièrement prisés par les consommateurs, même s'ils ne proposent le même raffinement et les mêmes performances que le modèle Pro.

En outre, les AirPods Pro 2 ont été fréquemment mis à jour ces dernières années, avec l'apparition d'un mode de réduction de bruit adaptatif, et des fonctions d'aides auditives pour les personnes malentendantes. Les AirPods Pro 2 peuvent donc rester au catalogue durant une année de plus, le temps pour les équipes d'Apple de finaliser leurs travaux et de proposer une nouvelle génération suffisamment avancée pour justifier un renouvellement.