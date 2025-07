Lancés en 2021, les Air Tags ont rencontré un véritable succès et incité bien d'autres marques à se lancer dans le domaine. Ces traceurs ont été, à l'origine, conçus pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets perdus (clés, bagages et bien d'autres). Ingénieux, ils utilisent le Bluetooth , la technologie Ultra Wide Band et le réseau de localisation d'Apple pour partager leur position en se servant des appareils de la marque situés à proximité.