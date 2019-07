Des AirPods résistants à l'eau ? Ce serait prévu pour la troisième (et prochaine) génération

Des AirPods 3 conçus pour les sportifs

Un produit tourné davantage vers la santé et le bien-être

Source : 9to5Mac

Si les ventes d'Apple ont pu connaître des turbulences ces derniers mois, lesrestent aujourd'hui une valeur sure dans la gamme du constructeur. Depuis leur lancement en 2016, leur succès ne se dément pas et Apple en aurait vendu, selon les analystes du cabinet de recherche Juniper.Après avoir lancé une révision mineure en mars dernier, apportant un peu plus d'autonomie et une connectivité améliorée,aurait dans ses cartons uneLes écouteurs seraient tournés vers les sportifs et proposeraientou encore à la sueur, pour de longues sessions de running. Cespourraient également présenter unamélioré, peut-être pour une meilleure tenue dans les oreilles, en course ou en randonnée.Certaines informations laissent également penser qu'Apple intégrera plusieursqui pourraient obtenir de nombreusessur l'état physique de l'utilisateur. Le constructeur californien investit beaucoup dans le domaine du bien-être et de la santé, aussi on peut tout à fait envisagerqui donneraient des informations supplémentaires quant aux conditions physiques de leur porteur, en plein effort.Ces AirPods. Apple pourrait les présenter en septembre prochain, à l'occasion de la présentation des nouveaux iPhone et Apple Watch.