Les OPPO Enco Buds3 sont équipés d'un haut-parleur de 12,4 mm plaqué titane. Sa conception, avec un bord de suspension en TPU de 50 μm et une bobine mobile multicouche de 12,4 mm, permet « une amplification des basses de 2 dB supérieure à celle des OPPO Enco Air3i ». Un dôme en PET plaqué titane de 19 μm assure la clarté des aigus. La technologie OPPO Alive Audio utilise l'algorithme HRTF (Head-Related Transfer Function) et une réverbération artificielle afin de créer un « son spatial 3D immersif ». Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience grâce à l'égaliseur Enco Master, qui propose trois réglages : Booster de basses, équilibré, et Voix claires. Les codecs audio AAC et SBC sont également pris en charge.

La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.4, garantissant une latence de 47 ms pour les écouteurs. La fonction de double connexion permet de basculer entre deux appareils, et Google Fast Pair simplifie le couplage avec les appareils Android. Les fonctionnalités IA incluent un Traducteur IA pour la traduction en temps réel et l'enregistrement de transcriptions en face à face dans une vingainte de langues lorsque appairés avec des téléphones OPPO. La fonction Appels clairs utilise des réseaux neuronaux profonds pour la suppression du bruit ambiant. Enfin, les écouteurs intègrent des fonctionnalités telles que Smart Connect, Prise de photo par double appui et Mode Gaming.