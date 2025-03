L’intégration des technologies Snapdragon Sound et Qualcomm aptX Lossless garantit une transmission audio en 48kHz/24-bit avec une bande passante atteignant 2,1 Mbps, réduisant la latence et améliorant la qualité sonore globale. Enfin, les Buds 5 Pro bénéficient du Harman AudioEFX tuning, avec des profils EQ dédiés pour un rendu sonore encore plus précis et personnalisés aux goûts de chacun.